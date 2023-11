Ambasadori gjerman me mesazh: Miqësia Franko-Gjermane, histori suksesi që duhet t’i frymëzojë të tjerët

Ambasada gjermane dhe ajo franceze në Kosovë përkujtojnë armëpushimin e 11 nëntorit 1918 që i dha fund Luftës së Parë Botërore, ku u tha ajo arritje historike është kryevepër e diplomacisë dhe e pajtimit të vërtetë dhe se miqësia Franko-Gjermane është një histori unike suksesi që duhet të frymëzojë të tjerët të zgjedhin pajtimin në vend të konfliktit dhe luftës.

Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jorn Rohde tha se është bërë më shumë se një zakon i Gjermanisë dhe Francës që së bashku të përkujtojnë ata që vdiqën në konfliktet dhe luftërat e kaluara dhe aktuale.

“Pasojat e asaj lufte, të përshkruar shpesh si katastrofa origjinale e shekullit të 20-të, ishin shkatërruese. Më shumë se 9 milionë ushtarë dhe akoma më shumë civilë humbën jetën, duke u shkuar në një numër total prej 17 milionë të vdekurish. Zonja dhe zotërinj, të dashur miq nga Ukraina, është thelbësore të kujtojmë dhe përkujtojmë për të parandaluar përsëritjen e gabimeve më të mëdha të historisë. Sot jemi mbledhur pikërisht për këtë arsye për të siguruar që mësimet e së shkuarës të udhëheqin të ardhmen tonë, por pavarësisht gjithë kësaj dhimbje dhe pikëllimi që ndjejmë sot në 11 Nëntor, është gjithashtu një ditë feste. Mund të festojmë që pas shekujsh marrëdhëniesh të tmerrshme të shënuara nga armiqësi të ashpra dhe luftërat e pafundme, Gjermania dhe Franca e kanë kapërcyer këtë rivalitet. Por jo vetëm vendet tona, popujt tanë janë bërë miq. Kjo arritje historike është kryevepër e diplomacisë dhe e pajtimit të vërtetë, është ende mbresëlënëse sot, dhe gjithashtu më mbush me shpresë nëse miqësia Franko-Gjermane është një histori unike suksesi ajo duhet të frymëzojë të tjerët të zgjedhin pajtimin në vend të konfliktit dhe luftës”, tha ai.

Ambasadori francez në vendin tonë, Olivier Guerot tha se përkujtimi së bashku është një element i rëndësishëm ndërtimi i çdo shoqërie që kujtimi duhet bërë pa rindezur konflikte apo urrejtje.

“Arritja e pajtimit franko-gjerman ishte çdo gjë e qartë se është bërë një realitet që ne e vlerësojmë, që e ushqejmë së bashku. Dhe nuk po them se në mënyrën e ligjërimit, përkundrazi, me përulësi nëse ishte e mundur për ne, atëherë pse do të ishte e pamundur për vendet e tjera…..ne i nderojmë ushtarëve tanë, ushtarët e Luftës së Parë Botërore, por edhe të gjithë ushtarët që humbën jetën në vendet e tjera, 11 Nëntori tek ne është dita e veteranëve. Dhe prandaj ky përkujtim ka një kuptim shumë të veçantë këtu në Kosovë, pasi 18 trupa franceze vdiqën duke shërbyer në KFOR, duke mbrojtur paqen, duke mbrojtur Kosovën dhe të gjitha këto komunitete. Ata mbahen mend nga monumentet e tyre. Në ditën e veteranëve tanë duhet të kemi parasysh edhe viktimat civile. Ka kaluar tashmë një vit e gjysmë që kur Rusia ka filluar luftën e saj të agresionit ndaj Ukrainës, dhe ne jemi dëshmitarë të shkeljeve konstante, të qëllimshme të të drejtave të njeriut dhe ligjit humanitar nga Rusia. Kjo është arsyeja që unë dhe kolegu im gjerman vendosëm të ftojmë gazetarët ukrainas, faleminderit që erdhët, të cilët gjetën strehë këtu në Kosovë, për të marrë pjesë në këtë përkujtim. Dhe ne kemi ftuar edhe gazetarë nga Afganistani të ikur nga regjimi, i cili po shkel të drejtat më elementare të njeriut”, tha ai.

Kurse, gazetari nga Ukraina që po strehohet në Kosovë, në kuadër të programit vullnetar për strehim që ka ofruar Kosova, tha se në atë kohë më shumë se 38 vende u përfshinë në luftë dhe dhjetë nga miliona njerëz vdiqën

“Sot ne respektojmë … njerëzit që mbrojnë tokat e tyre, njerëzit e tyre, dhe qëndrojnë në mbrojtje të lirisë dhe sigurisë së Evropës. Ne ukrainasit dëshirojmë të falënderojmë miqtë tanë për ndihmën dhe solidaritetin e tyre dhe bëjmë thirrje për ndihmën tuaj të mëtejshme për Ukrainën…..Ne gjithashtu vlerësojmë kontributin e madh të qeverisë gjermane dhe asaj të Kosovës për të mbrojtur gazetarët në mesin e pjesëmarrësve të tyre në programin e strehimit të gazetarëve në Kosovë”, tha ai.

Më 11 nëntor 1918, Gjermania nënshkruan një marrëveshje për armëpushim me aleatët në një vagon treni në pyllin Compiegne të Francës.

Luftimet ndaluan zyrtarisht në orën 11:00, të ditës së 11-të të muajit të 11-të dhe kjo ditë është nderuar çdo vit me një heshtje dy-minutash, ndërsa Shtetet e Bashkuara e kanë shpallur 11 nëntorin – Ditën e Veteranëve.

Lufta e parë Botërore përfundoi zyrtarisht me nënshkrimin e Traktatit të Versajës, më 28 qershor 1919.