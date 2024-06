Ambasadori gjerman kujton gazetarët gjerman që u vranë gjatë luftës në Kosovë

“25 vjet më parë, në “ditën e parë të paqes”, gazetarët Gabriel Grüner, Volker Krämer dhe përkthyesi i tyre Senol Alit i revistës gjermane Sternde u vranë në Qafën e Dulës në Suharekë. Sot, ne përkujtuam vdekjen e tyre me zyrtarë vendas, të afërm dhe kolegë gazetarë”, ka përkujtuar Rohde.

25 years ago, on the “first day of peace”, journalists Gabriel Grüner, Volker Krämer and their interpreter Senol Alit of 🇩🇪 magazine @sternde were murdered near Suhareka at Duhel Pass. Today, we commemorated their deaths with local officials, relatives and journalist colleagues. pic.twitter.com/LOSloSlkif

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) June 13, 2024