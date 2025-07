Ambasadori francez Guerot: Ngërçi po e dëmton Kosovën, përdorni orët e fundit para skadimit të afatit kushtetues

Përmes një postimi në platformën X (ish-Twitter), Guerot ka bërë thirrje për reflektim urgjent nga spektri politik, transmeton lajmi.net

Postimi i Guerot vjen në kohën kur vendi ndodhet në një krizë të thellë institucionale, me pamundësinë për konstituimin e Kuvendit dhe formimin e Qeverisë, ndërsa afati kushtetues për këtë proces përfundon më 26 korrik. Pas këtij afati, Gjykata Kushtetuese ka pezulluar çdo veprim të Kuvendit deri më 8 gusht./lajmi.net/

Together with other Ambassadors I attended today’s session of the Assembly. The current deadlock is harming #Kosovo. I encourage ==all== politicians to fully use the few hours remaining before the Constitutional Court’s deadline ends tomorrow pic.twitter.com/Go8czP2jHW

