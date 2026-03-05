Ambasadori britanik takon ministrin Jagxhiu, diskutojnë digjitalizimin dhe sigurinë kibernetike

Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves, është takuar me ministrin për Digjitalizim dhe Administratë Publike, Lulëzon Jagxhiu, me të cilin kanë diskutuar për reformat dhe digjitalizimin e shërbimeve publike në vend. Hargreaves përmes një postimi në facebook ka bëri të ditur se kishte punuar më parë ngushtë me Jagxhiun në kohën kur…

Lajme

05/03/2026 13:08

Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves, është takuar me ministrin për Digjitalizim dhe Administratë Publike, Lulëzon Jagxhiu, me të cilin kanë diskutuar për reformat dhe digjitalizimin e shërbimeve publike në vend.

Hargreaves përmes një postimi në facebook ka bëri të ditur se kishte punuar më parë ngushtë me Jagxhiun në kohën kur ai ishte këshilltar për ICT i kryeministrit, ndërsa tani u shpreh i kënaqur që e takoi në detyrën e tij të re ministrore.

Gjatë takimit u diskutua për planet e qeverisë për reformimin dhe digjitalizimin e shërbimeve publike, si dhe për vazhdimin e përpjekjeve për rekrutime të bazuara në meritë në pozitat publike, një proces që Mbretëria e Bashkuar e ka mbështetur prej kohësh në Kosovë. Po ashtu, u fol edhe për bashkëpunimin në forcimin e sigurisë kibernetike.

“Duke pasur parasysh bashkëpunimin tonë të mëparshëm, ishte kënaqësi ta takoj Lulëzon Jagxhiun në rolin e tij të ri si ministër për Digjitalizim dhe Administratë Publike. Diskutuam për planet ambicioze të qeverisë për reformimin dhe digjitalizimin e shërbimeve publike, si dhe për bashkëpunimin tonë të vazhdueshëm në forcimin e sigurisë kibernetike”, ka shkruar Hargreaves.

Artikuj të ngjashëm

March 5, 2026

Lista Serbe ankohen te UNMIK-u: Ligji për të Huajt nuk duhet...

March 5, 2026

Krerët e shtetit bashkë me Rifat Jasharin bëjnë homazhe te obelisku...

March 5, 2026

Në kazermën “Adem Jashari”, Kurti kujton tri ditët e sakrificës së...

March 5, 2026

Tensionet në Lindjen e Mesme, mbyllet Kisha e Ngjalljes në Jerusalem

March 4, 2026

Raketa iraniane drejt Turqisë, Erdogan: Nuk i lëmë asgjë rastësisë për...

March 4, 2026

“Operacionin tonë e vlerësoj me 15 nga 10”- Trump: Nëse SHBA...

Lajme të fundit

Lista Serbe ankohen te UNMIK-u: Ligji për të...

Krerët e shtetit bashkë me Rifat Jasharin bëjnë...

Në kazermën “Adem Jashari”, Kurti kujton tri ditët...

Tensionet në Lindjen e Mesme, mbyllet Kisha e Ngjalljes në Jerusalem