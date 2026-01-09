Ambasadori britanik: Shpresoj që Kosova t’i shfrytëzojë të gjitha mundësitë politike për t’u kthyer në rrugën e duhur

Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves, është takuar sot me Presidenten e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani. Përmes një postimi në Facebook, ambasadori ka shkruar thënë se shpreson se viti 2026 do ta shoh Kosovën teksa vepron dhe shfrytëzon të gjitha mundësitë politike për t’u kthyer në rrugën e duhur. “Ne shprehëm…

Lajme

09/01/2026 22:06

Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves, është takuar sot me Presidenten e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani.

Përmes një postimi në Facebook, ambasadori ka shkruar thënë se shpreson se viti 2026 do ta shoh Kosovën teksa vepron dhe shfrytëzon të gjitha mundësitë politike për t’u kthyer në rrugën e duhur.

“Ne shprehëm shpresën se viti i ri do ta shohë Kosovën duke vepruar me një qëllim të ripërtërirë, duke shfrytëzuar në maksimum mundësitë politike për t’u rikthyer në rrugën e duhur dhe për të arritur përparim drejt së ardhmes së saj euroatlantike, duke përfshirë edhe anëtarësimin përfundimtar në NATO”, shkroi ai.

Artikuj të ngjashëm

January 9, 2026

NASA urdhëron evakuimin mjekësor të astronautëve nga ISS për herë të...

January 9, 2026

Trump: Do ta marrim Grenlandën në mënyrë të lehtë ose të vështirë

Lajme të fundit

NASA urdhëron evakuimin mjekësor të astronautëve nga ISS...

Trump: Do ta marrim Grenlandën në mënyrë të lehtë ose të vështirë

Cakolli: Sulmet ndaj Kushtetueses sa herë nuk i...

Del videoja e incizuar nga kamera e policit...