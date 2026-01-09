Ambasadori britanik: Shpresoj që Kosova t’i shfrytëzojë të gjitha mundësitë politike për t’u kthyer në rrugën e duhur
Lajme
Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves, është takuar sot me Presidenten e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani.
Përmes një postimi në Facebook, ambasadori ka shkruar thënë se shpreson se viti 2026 do ta shoh Kosovën teksa vepron dhe shfrytëzon të gjitha mundësitë politike për t’u kthyer në rrugën e duhur.
“Ne shprehëm shpresën se viti i ri do ta shohë Kosovën duke vepruar me një qëllim të ripërtërirë, duke shfrytëzuar në maksimum mundësitë politike për t’u rikthyer në rrugën e duhur dhe për të arritur përparim drejt së ardhmes së saj euroatlantike, duke përfshirë edhe anëtarësimin përfundimtar në NATO”, shkroi ai.