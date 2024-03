Ambasadori britanik në takim me Kurtin: Mbretëria e Bashkuar ka qenë aleat i Kosovës në ditë të mira e të këqija

Ai në një postim në “X” ka shkruar se Mbretëria e Bashkuar ka qenë aleat i Kosovës në kohë të mira e të këqija.

“Në kohë të mira e të këqija, Britania ka qenë aleat i Kosovës dhe do të ketë gjithmonë në zemër interesin e saj më të mirë. Ishte kënaqësi që pata takimin njohës me kryeministrin Kurti dhe që diskutova bashkëpunimin e gjerë mes Britanisë dhe Kosovës dhe si ta thellojmë”, ka shkruar ambasadori.

Hargreaves ka thënë se shpreson që Kurti ka kaluar mirë në Irlandën Veriore. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

In both good times and harder times the 🇬🇧 has been an ally of 🇽🇰 and will always have its best interest at heart.

It was a pleasure to have my introductory meeting with Prime Minister @albinkurti and to discuss the wide range of co-operation 🇬🇧&🇽🇰 and how to deepen it. 1/2 pic.twitter.com/XIAfoMVLjS

— Jonathan Hargreaves (@jonhargreaves67) March 6, 2024