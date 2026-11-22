Ambasadori britanik në takim me Komisionin parlamentar, në fokus zgjedhja e Avokatit të Popullit dhe dhuna në familje
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Janina Ymeri, ka bërë të ditur se Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore dhe Peticione ka pritur javën e kaluar në takim ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves. Përmes një postimi në Facebook, Ymeri ka bërë të ditur se takimi është zhvilluar nën…
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Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Janina Ymeri, ka bërë të ditur se Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore dhe Peticione ka pritur javën e kaluar në takim ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves.
Përmes një postimi në Facebook, Ymeri ka bërë të ditur se takimi është zhvilluar nën kryesimin e kryetares së komisionit, Fatmire Kollçaku, ku janë diskutuar përgjegjësitë dhe puna e këtij komisioni.
Sipas saj, një nga çështjet kryesore të trajtuara ishte procesi i zgjedhjes së Avokatit të Popullit.
Po ashtu, në takim është diskutuar edhe monitorimi i Ligjit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Dhuna në Familje, Dhuna ndaj Grave dhe Dhuna në Baza Gjinore.
Ymeri ka shprehur falënderim për Ambasadën Britanike dhe ambasadat e tjera për rolin e tyre në mbështetjen e lirisë së shprehjes, demokracisë dhe sigurisë në Kosovë.
Ajo ka bërë të ditur se bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtarë mbetet i rëndësishëm në avancimin e këtyre vlerave. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: