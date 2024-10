Ambasadori britanik, Hargreaves: Ura e Ibrit duhet të hapet, çështja është se kur dhe si

Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka deklaruar se Britania e Madhe nuk e kundërshton hapjen e Urës së Ibrit, por tha se kjo duhet të bëhet në kohën dhe rrethanat e duhura.

”Tani, kur është koha e duhur për ta hapur urën?”

”Koha e duhur është kur është e sigurt për ta bërë një gjë të tillë, kur të kemi pasur konsultime të duhura me të gjitha komunitetet në të dyja anët e lumit, për ta qartësuar që ura mund të hapet në mënyrë të sigurt dhe me pranim të mjaftueshëm të komuniteteve, kur e dimë se janë bërë planifikime teknike. Personalisht mendoj se duhet të mendojmë se sa vetura do të na duhen në këtë shtet në kontekst të sfidave mjedisore, të gjitha këto duhen”, tha Hargreaves në Rubikon.

Ambasadori britanik tha nëse ura mbi lumin Ibër do ishte hapur gjatë verës, do të kishte pasur rreziqe të mëdha të sigurisë, derisa vendimin e kryeministrit për të mos e hapur urën e cilësoi si hap pozitiv.