Ambasadori britanik del në Rugovë me familje: I duket vend i mrekulueshëm Ambasadori i ri britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves ka vizituar luginën e Rugovës me familjen e tij. Foto: Jonathan Hargreaves, Facebook Ambasadori i ri britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves ka vizituar luginën e Rugovës me familjen e tij. Ai i bën thirrje të gjithëve ta vizitojnë Rugovën, nëse janë në kërkim të aventurës e bukurisë.…