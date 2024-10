Ambasadori britanik: Asociacioni do të zgjidhte shumë çështje të rëndësishme Ambasadori britanik, Jonathan Hargreaves, ka thënë se themelimi i Asociacionit të komunave me shumicë serbe do të zgjidhte shumë çështje të rëndësishme. Sipas Hargreaves, asociacioni do të ishte mënyra më e mirë që shumë çështje të vështira të zgjidhen. “Ka ende çështje të cilat duhet të trajtohen në kontekstin e dialogut të lehtësuar nga BE-ja…