Ambasadori Bajrami dhe Sorensen takohen në Bruksel, flasin për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi

Për këtë takim ka shkruar edhe Peter Sorensen, i cili ka thënë se do të punojnë për normalizimin e të plotë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

“Pata një takim të parë të mirë me ambasadorin Agron Bajrami sot. Mezi presim të punojmë së bashku drejt normalizimit të plotë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë”, ka thënë ai.

