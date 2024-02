“Ambasadori amerikan tha se qeveria Kurti po rren”

Qeveria Kurti po rren.

Kjo sipas Ehat Miftarajt të IKD-së, është mesazhi që dha ambasadori amerikan, Jeff Hovenier në konferencën e sotme për media, kur tha se kushdo nga akterët zyrtarë të shtetit që thotë se nuk janë ndikuar raportet Kosovë – SHBA nga veprimet e Kurtit, nuk po e thotë të vërteten, shkruan lajmi.net.

Kjo ngase këto ditë nëpër media dhe nëpër mbledhi zyrtare ka pasur relativizime të skajshme të deklaratave të ardhura nga Uashingtoni zyrtar për çështjen e dinarit serb dhe vendimit të qeverisë Kurti në lidhje me të.

Postimi i plotë i Miftarajt:

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, e ka bërë të qartë se situata me dinarin ka ndikuar në partneritetin e SHBA-së me Kosovën, duke demantuar eksponentë të Qeverisë të cilët e kanë thënë të kundërtën.

Me perkthy shkurt e shqip, Ambasadori Amerikan po thote se qeveria e Kosoves po rren, Besnik Bislimi po mashtron, e shume eksponente te kesaj qeverie klienteliste, qe per interesa te ngushta partiake e rrezikon edhe raportin me shtetin qe eshte sinonim i lirise dhe shtetit te Kosoves.

Nese Albin Kurti dhe kjo qeveri nuk reflekton dhe i rrezikon raportet Kosove-Amerike deri ne kete nivel, protestat dhe ngritja e zerit te qytetareve duhet te jete opsioni kryesor./Lajmi.net/