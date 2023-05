Ambasadori amerikan: Situata është shqetësuese, kryetarët s’mund të hyjnë me forcë në komuna

Ambasadori amerikan, Jeff Hovenier ka folur pas takimit që ka pasur me presidenten e vendit, Vjosa Osmani.

Në një deklarim para mediave, Hovenier ka thënë se situata është shqetësuese.

Ai tha se mesazhi i SHBA-ve është i qartë, që kryetarët duhet t’i kryejnë detyrat e tyre, por jo të hyjnë me forcë në objektet komunale.

“Kisha takim me presidenten Osmani me kërkesë të saj për shkak të shqetësimeve që kemi ne për situatën në veri të vendit. Une kam ftuar kryetarët e komunave për takim. Reagimet tona janë shumë të qarta. Jemi të shqetësuar për situatën në veri. Kryetarët duhet t’i kryejnë detyrat e tyre, por jo të hyjnë me forcë në objektet komunale”, tha ambasadori amerikan pas takimit me Osmanin. /Lajmi.net/