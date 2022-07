Ambasadori amerikan: SHBA është e përkushtuar ndaj rolit të NATO-s në Kosovë

Kështu ka njoftuar vetë Hovenier, përmes një postimi në Twitter, në të cilin ka shtuar se ky takim ka ndodhur gjatë vizitës që Këshilli i Atlantikut të Veriut pati në Kosovë, shkruan lajmi.net.

Tutje, ai shton se SHBA-të së bashku me KFOR-in janë të përkushtuara për promovimin e sigurisë dhe garantimit të stabilitetit për të gjithë njerëzit e Kosovës, por edhe rajonit.

“E lumtur që takova kolegen time Ambasadoren Julie Smith gjatë vizitës së Këshillit të Atlantikut të Veriut në Kosovë. SHBA-të janë të përkushtuara ndaj rolit të domosdoshëm të NATO-KFOR-it në promovimin e sigurisë dhe garantimit të stabilitetit për të gjithë njerëzit e Kosovës dhe për rajonin”, ka thënë Hovenier.

Happy to meet my colleague Ambassador Julie Smith @USAmbNATO during the the North Atlantic Council’s visit to #Kosovo. The U.S. is committed to @NATO_KFOR’s indispensable role in promoting security and ensuring stability for all people of Kosovo and for the region. pic.twitter.com/ph406a8rM2

— Ambassador Jeff Hovenier (@USAmbKosovo) July 7, 2022