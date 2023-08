Ambasadori amerikan: Nuk e mbështesim “Shqipërinë e Madhe”, por as “Serbinë e Madhe” Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e mbështesin as “Shqipërinë e Madhe” dhe as “Serbinë e Madhe”. Këtë qëndrim në emër të Uashingtonit, e bëri të ditur në mërkurën në Prishtinë, ambasadori amerikan, Jeffrey Hovenier në një takim me gazetarë. Sipas tij, SHBA-ja e përkrah integritetin territorial dhe sovranitetin e çdo shteti në Ballkanin Perëndimor,…