Ambasadori amerikan nesër në Preshevë, takohet me Shqiprim Arifin Ambasadori amerikan në Serbi, Christopher Hill do ta vizitojë të mërkurën Komunën e Preshevës. Kjo është konfirmuar për lajmi.net nga kryetari i kësaj komune, Shqiprim Arifi. Vizita e të dërguarit të Uashingtonit në Preshevë do të zhvillohet nga ora 12:00. Pas takimit, Hill dhe Arifi do t’i drejtohen mediave.