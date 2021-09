Ambasadori amerikan në Beograd: Puna në Bruksel s’ka mbaruar ende, palët të jenë fleksibile

Godfrey tha se është në kontakt me Ndihmës Sekretarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gabriel Escobar i cili aktualisht është në Bruksel lidhur me zhvillime e atjeshme, transmeton lajmi.net.

“Jam në kontakt të ngushtë me mikun tim zv/ndihmës Sekretarin e Shtetit, Gabriel Escobar, i cili është në Bruksel për të treguar mbështetjen për dialogun e udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Kjo punë nuk ka përfunduar, por është bërë përparim i mirë. Palët duhet të jenë fleksibile dhe të vazhdojnë të punojnë për të arritur këtë qëllim. Tani është koha”, deklaroi ai./Lajmi.net/

I am in close touch today with my friend DAS Gabe Escobar, who is in Brussels to show support for the EU-led Dialogue. This work is not finished but good progress has been made. Parties must be be flexible and continue the work to take this to the finish line. The time is now. https://t.co/cQ4Ba17A4U

— Ambassador Anthony Godfrey (@usambserbia) September 29, 2021