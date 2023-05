Ambasadori amerikan në Beograd: Kosova do të ketë pasoja që s’i dëgjoi këshillat e SHBA-ve Ambasadori i SHBA-së në Beograd, Christopher Hill, ka folur pas deklarimeve të fundit të kryeministrit të Kosoëvs, Albin Kurti për Sekretarin e amerikan të Shtetit, Antony Blinken. Siç raporton Tanjug, Hill ka thënë se Kosova do t’i bartë pasojat pasi nuk ka dëgjuar këshillat e Amerikës dhe se mosdëgjimi i këtyre këshillave do të ndikojë në…