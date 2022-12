Ambasadori amerikan i shkon në zyre Osmanit në ditën që u hoqën barrikadat në veri

Ambasadori i SHBA-ve në Kosovë, Jeff Hovenier i ka shkuar sot në zyre presidentes Osmani.

Takimi i Osmanit me ambasadorin amerikan vjen në ditën që nisi heqja e barrikadave në veri, shkruan lajmi.net.

Nga Presidenca kanë thënë se takimi ishte “i rregullt”.

“Presidentja Osmani ka pritur në takim të rregullt ambasadorin e SHBA-ve, Jeffrey Hovenier më te cilin bisedoi për zhvillimet e fundit në vend. Në takim u diskutua për mundësitë dhe rëndësine e intensifikimit të bashkëpunimit bilateral në vitin 2023, gjersa Presidentja Osmani konfirmoi edhe njëherë përkushtimin e institucioneve të Republikës për koordinim të vazhdueshëm me Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tjerë”, u tha në komunikatë.

Kujtojmë se ishte pikërisht Amerika ajo që pati një rol aktiv në “negociatat” për deeaskalimin e situatës në veri.

Dje, SHBA me anë të një komunikate për media tha se ka marrë garanci nga lidershipi i Kosovës se nuk do të ketë lista të serbëve që do të arrestohen për barrikadat që ata i quajtën “paqësore”. /Lajmi.net/