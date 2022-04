Ambasadori amerikan: I nderuar me praninë e Osmanit dhe Kurtit në ceremoninë e varrimit të Albright

“I nderuar nga presidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti me praninë e tyre në funeralin e djeshëm teksa ata bënë homazhe për Madeline Albright, duke i atribuuar a kontributet e saj të shumta për lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës”, ka shkruar Hoevenier.

Ndryshe presidentja Osmani dhe kryeministri Kurti, poashtu dhe ish-presidentja Atifete Jahjaga, ishin pjesëmarrës në ceremoninë e varrimit të ish-sekretares Albright, në ambientin historik të Katedrales Kombëtare në Washington.

Me këtë rast, Kurti deklaroi se për Kosovën dhe shqiptarët ndërhyrja e NATO-s për të ndaluar gjenocidin e Serbisë dhe emri i saj i përveçëm Madeleine Albrgiht i përkasin të njëjtës fjali.

Kurse presidentja Osmani ka lavdëruar rolin e Albright për çlirimin e Kosovës, duke e quajtur atë mike të madhe të Kosovës./Lajmi.net/

Honored by President @VjosaOsmaniPRKS & Prime Minister @albinkurti‘s presence at yesterday’s funeral as they paid tribute to @madeleine Albright & her many contributions to Kosovo’s freedom, independence & sovereignty. https://t.co/jq2uJnSAon

— Ambassador Jeff Hovenier (@USAmbKosovo) April 28, 2022