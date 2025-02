Ambasadorët gjermanë të rajonit takohen në Tiranë, Rohde: Folëm për sfidat aktuale dhe integrimin në BE Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jorn Rohde, është deklaruar rreth takimit që ka pasur me ambasadorët e tjerë nga ky shtet në vendet e tjera të rajonit, në Tiranë. Rohde, ka thënë se me ambasadorët e tjerë gjermanë kanë diskutuar për sfidat aktuale në rajon si edhe për lidhjen rajonale. Ambasadori gjerman, në postimin e…