Ambasadorët e BE-së miratuan liberalizimin e vizave, Bislimi: Hap tejet i rëndësishëm Zëvendëskryeministri Besnik Bislimi, miratimin e tekstit mbi liberalizimin e vizave për Kosovën sot nga ambasadorët e BE-së, e quajti hap tejet të rëndësishëm, “që do të pasohet me aprovimin formal të rregullores mbi heqjen e vizave nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli i BE-së.”. Bislimi theksoi se me finalizimin e liberalizimit të vizave, Kosova do të…