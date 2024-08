Ambasada Izraelite në Kosovë: Hezbollahu është krah i regjimit Iranian dhe rrezikon civilët

Ambasada e Izraelit në Kosovë ka shpërndarë një mesazh zyrtar lidhur me masat parandaluese të marra nga Izraeli ndaj Hezbollahut.

Në këtë mesazh, thuhet se natën e kaluar Izraeli parandaloi një sulm të mundshëm në shkallë të gjerë nga Hezbollah, duke ruajtur kështu paqen dhe sigurinë e vendit.

“Angazhimi kryesor i Izraelit është siguria e popullit të tij, Izraeli do të veprojë me vendosmëri për të mbrojtur çdo qytetar. Që nga 8 tetori, Hezbollahu ka sulmuar pamëshirshëm Izraelin me mijëra raketa, duke rezultuar në vdekjen tragjike të 12 fëmijëve ndërsa luanin futboll dhe duke detyruar mbi 60,000 izraelitë të evakuohen nga shtëpitë e tyre në veri”, thuhet në mesazh.

Ambasada thekson se Hezbollahu është një “krah i zgjatur i regjimit iranian” dhe kërkon që Hezbollahu dhe Garda Revolucionare iraniane të klasifikohen si organizata terroriste nga komuniteti ndërkombëtar.

“Hezbollahu është një krah i zgjatur i regjimit iranian. Është thelbësore që Hezbollahu dhe Garda Revolucionare iraniane të përcaktohen si organizata terroriste nga komuniteti ndërkombëtar. Bota duhet të kërkojë zbatimin e menjëhershëm të Rezolutës 1701 të OKB-së, që bën thirrje për tërheqjen e forcave të Hezbollahut në veri të lumit Litani”.

Po ashtu, apelon për zbatimin e menjëhershëm të Rezolutës 1701 të OKB-së, e cila kërkon tërheqjen e forcave të Hezbollahut nga veriu i lumit Litani.

Në përfundim, mesazhi i ambasadës e akuzon Hezbollahun për veprim në afërsi të zonave civile libaneze, duke vënë në rrezik jetë të pafajshme dhe duke shkelur ligjin ndërkombëtar.