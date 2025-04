Ambasada Gjermane tregon se kur pritet që skanerët me rreze X për pikat kufitare me Serbinë t’i vijnë Kosovës Sulmi terrorist që kishte ndodhur në Banjskë në shtatorin e vitit 2023 dhe sasia e madhe e armatimit që ishte kapur nga autoritetet e sigurisë në pjesën Veriore të Kosovës, kishte bërë qe Qeveria e Kosovës të marrë një vendim për të kufizuar hyrjen e kamionëve me mallra nga Serbia si një kundërpërgjigje dhe masë…