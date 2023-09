Ambasada e ShBA-së në Beograd me “çyk të zorit”, për mobilizimin ushtarak serb e bën veç një shpërndarje në rrjetet sociale Ambasada e SHBA-së në Serbi ka shpërndarë njoftimin e sekretarit Antony Blinken për bisedën telefonike që ka pasur me presidentin e Serbisë, Aleksander Vuçiq lidhur me situatën e tensionuar dhe sulmin terrorist të 24 shtatorit. Blinken në telefonatën e tij me presidentin serb ka kërkuar që de-eskalim të menjëhershëm dhe ka thënë se autorët e…