Ambasada e ShBA-së mohon t’i ketë anuluar trajnimet për Policinë e Kosovës

Mbrëmë u raportua se ShBA-ja i ka anuluar trajnimet për Policinë e Kosovës. Krejt kjo u tha se vjen si pasojë e veprimeve të fundit të Qeverisë së Kosovës në veri.

Edhe nga vetë Policia, sot zyrtarisht u tha se kjo nuk qëndron.

Nga Ambasada Amerikane në Prishtinë thanë po ashtu se nuk ka një vendim të tillë.

Zyra për komunikim e Ambasadës i është referuar një deklarate të bërë më 30 gusht, ku thuhej: “Veprimet e Qeverisë do të ndikojnë edhe në cilësinë dhe natyrën e bashkëpunimit tonë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe vartësit e saj”.

Në vazhdën e kësaj deklarate, Ambasada tha po ashtu se janë duke i përcjellë zhvillimet, por se nuk ka ndonjë vendim për anulim të trajnimeve në këtë kohë.

“Jemi duke vazhduar të rishikojmë këtë çështje, dhe nuk kemi marrë asnjë vendim në këtë kohë”, thanë për Klankosova.tv nga Ambasada e ShBA-së.

Në reagimin e 30 gushtit, Ambasada veç tjerash pati thënë: “Përderisa qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është krenare që ka mbështetur themelimin dhe profesionalizimin e Policisë së Kosovës përgjatë shumë viteve si pjesë e përkushtimit tonë për promovimin e sigurisë dhe stabilitetit, instrumentalizimi i vazhdueshëm i Policisë së Kosovës nga ana e qeverisë për të kryer veprime të pakoordinuara nuk është në përputhje me premtimet e Kosovës që të ‘vazhdojë konsultimin dhe koordinimin me komunitetin ndërkombëtar’. Veprimet e Qeverisë do të ndikojnë edhe në cilësinë dhe natyrën e bashkëpunimit tonë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe vartësit e saj”.

E Policia e Kosovës tha sot se janë duke vazhduar trajnimet me ShBA-në, por thanë gjithashtu se i marrin seriozisht edhe deklarimet e Ambasadës Amerikane që ndërlidhen me fushën e sigurisë dhe institucionin e saj.

Madje, PK-ja tha se mban komunikim të vazhdueshëm me ta “për të sqaruar gjithçka që mund të ketë sjellë deri tek ky perceptim edhe konstatim për PK-në”.

“PK-ja merr me shqetësim dhe është e gatshme të procedojë gjithçka që është e nevojshme që keqkuptimet e mundshme të eliminohen dhe të ruhet partneriteti ynë i jashtëzakonshëm me ShBA-në. Policia e Kosovës udhëhiqet nga parimet e llogaridhënies dhe transparencës andaj është e hapur dhe e gatshme që ti ofrojë opinionit të gjerë dhe mediave informacionet zyrtare dhe statistikat për trajnimet”, ka theksuar Policia e Kosovës. /Lajmi.net/