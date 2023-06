Ambasada e Italisë u shpreh ngushëllime familjarëve të viktimave në Pejë

Përmes një postimi në Twitter, nga Ambasada thuhet Peja është një qytete që ka lidhje të veçantë me Italinë dhe italianët.

“Në emër të Ambasadës u shprehim ngushëllimet tona më të thella familjeve dhe miqve të dy personave që humbën jetën në Pejë, qytet që ka një lidhje të veçantë me Italinë dhe italianët. Mendimet tona janë me të gjithë ata që janë prekur nga përmbytjet”, thuhet në njoftimin e tyre.

On behalf of the Embassy and the Honorary Consulate in Peja, we express our deepest condolences to families & friends of the two people who lost their lives in #Peja, a city that has got a special bond with Italy and Italians.Our thoughts are with all those affected by the floods

