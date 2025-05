Ambasada e Italisë shkruan për takimin me Kurtin, thotë se folën edhe per zhvillimet e fundit ndonëse ZKM nuk e përmend Ambasadori i ri i Italisë në Kosovë, Maurizio Antonini ka takuar sot kryeministrin në detyrë të Kosovës, Albin Kurtin. Në lidhje me këtë takim, detaje ka dhënë ambasada e Italisë në Kosovë. Ata kanë thënë se në këtë takim u fol edhe për zhvillimet e fundit në Kosovë. “Ambasadori Antonini u takua me Kryeministrin Albin…