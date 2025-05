Ambasada e Italisë deklarohet për takimin me Kurtin: Është theksuar nevoja për të formuar sa më shpejt një Qeveri të re Ambasadorët e shteteve të QUINT-it janë takuar sot me kryeministrin e Kosovës në detyrë, Albin Kurtin. Në lidhje me këtë takim ka shkruar ambasada e Italisë në Kosovë në një postim në Facebook, shkruan lajmi.net. Në postimin e ambasadës thuhet se është theksuar nevoja për formimin sa më të shpejtë të një qeverie të re.…