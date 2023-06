Ambasada amerikane u kujton diçka kosovarëve: Fal NATO’s ju u kthyet në shtëpi 24 vite më parë

Ata thanë se fal ndërhyrjes së NATO’së kosovarët u kthyen në shtëpitë e tyre, shkruan lajmi.net.

Nga ambasada thanë se tani më shumë se kurrë duhet ruajtja e paqes dhe Kosova të ecë përpara.

Njoftimi i plotë:

“24 vite më parë shumë kosovarë mund të ktheheshin në shtëpitë e tyre fal NATO’s, që solli paqe dhe stabilitet në Kosovës dhe rajon. Sot më shumë se kurrë duhet kujtojmë rëndësinë e ruajtjes së paqes për një të ardhme demokratike dhe prosperuese të Kosovës”, thuhet në reagimin e ambasadës amerikane./Lajmi.net

24 years ago today, many Kosovans were able to return home, thanks to @NATO, which brought peace and stability to #Kosovo and the region. Today, more than ever, we must remember the importance of maintaining peace for a democratic and prosperous future for Kosovo. pic.twitter.com/NjX8sDjKRJ

— U.S. Embassy Pristina (@USEmbPristina) June 12, 2023