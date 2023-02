Ambasada Amerikane thërret edhe një takim për Asociacionin Ambasada Amerikane do të thërrasë edhe një takim për Asociacionin. Kësaj radhe, takimi do të jetë jozyrtar, shkruan lajmi.net. Këtë e ka konfirmuar një zëdhënës i Ambasadës Amerikane për lajmi.net. “Pas diskutimit produktiv më 31 janar me një gamë të gjerë palësh të interesuara në Ambasën Amerikane, Ambasadori do të thërrasë një tubim jozyrtar në…