Ambasada amerikane shpërndan urimin e Trumpit për Fitër Bajram

Ambasada amerikane në Kosovë ka shpërndarë urimin e presidentit amerikan Donald Trump dhe Zonjës së Parë, Melania me rastin e festës së Fitër Bajramit. Urimi është publikuar në faqen zyrtare të Shtëpisë së Bardhë.

20/03/2026 13:56

Ambasada amerikane në Kosovë ka shpërndarë urimin e presidentit amerikan Donald Trump dhe Zonjës së Parë, Melania me rastin e festës së Fitër Bajramit.

Urimi është publikuar në faqen zyrtare të Shtëpisë së Bardhë.

“Unë dhe Zonja e Parë u dërgojmë urimet tona më të mira çdo amerikani që feston Fitër Bajramin.Fitër Bajrami, i njohur edhe si Festa e Çlirimit të Agjërimit, bashkon familjet, miqtë dhe komunitetet myslimane në nder të përkushtimit të tyre shpirtëror në përfundim të Ramazanit.

“Ai shërben gjithashtu si një kujtesë e parimit themelor amerikan të lirisë fetare, për të cilin Administrata ime po lufton çdo ditë.U ofrojmë urimet tona më të ngrohta për një Fitër Bajram të bekuar të gjithë atyre që festojnë”, thuhet në urim.

