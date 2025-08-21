Ambasada amerikane: Ngërçi politik po i kushton Kosovës, udhëheqësit duhet ta prioritizojnë progresin dhe stabilitetin

Ambasada amerikane në Prishtinë ka thënë të enjten se Kosovës po i kushton ngërçi politik dhe u ka bërë thirrje udhëheqësve politikë ta bëjnë prioritet progresin dhe stabilitetin e vendit. Në një përgjigje me shkrim për REL, një zëdhënes i Ambasadës tha se partitë parlamentare në Kosovë duhet të punojnë së bashku për t’i themeluar…

Lajme

21/08/2025 16:39

Ambasada amerikane në Prishtinë ka thënë të enjten se Kosovës po i kushton ngërçi politik dhe u ka bërë thirrje udhëheqësve politikë ta bëjnë prioritet progresin dhe stabilitetin e vendit.

Në një përgjigje me shkrim për REL, një zëdhënes i Ambasadës tha se partitë parlamentare në Kosovë duhet të punojnë së bashku për t’i themeluar institucionet e reja në përputhje me Kushtetutën e vendit dhe vendimet e Gjykatës Kushtetuese.

“Kjo bllokadë e vazhdueshme politike po i kushton Kosovës me humbje të mundësive. Është koha që udhëheqësia të vendosë përparësi tek progresi dhe stabiliteti, për të mirën e të gjithë qytetarëve”, tha ajo.

Kjo deklaratë e Ambasadës amerikane vjen një ditë pas dështimit më të fundit të deputetëve për ta zhbllokuar ngërçin, gati pesë muaj pas zgjedhjeve parlamentare./Radio Evropa e Lirë/

Artikuj të ngjashëm

August 21, 2025

Petrit Zogaj: Përjashtimi i mundshëm i Listës Serbe nga zgjedhjet, “karta...

Lajme të fundit

Petrit Zogaj: Përjashtimi i mundshëm i Listës Serbe...

Tahiri për vendimin e ZRRE-së: Rrezikon falimentimin e...

Zyra e partive në KQZ rekomandon certifkimin e...

Prishtinë: Arrestohen dy zyrtarë për korrupsion, pranuan ryshfet...