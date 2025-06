Ambasada Amerikane dekoron me çmime punonjësit që po forcojnë marrëdhëniet SHBA-Kosovë

“Përkushtimi dhe profesionalizmi i tyre vazhdojnë të forcojnë marrëdhëniet SHBA-Kosovë dhe të çojnë përpara misionin tonë: të mbrojmë interesat amerikane dhe të nxisim mundësitë brenda dhe jashtë vendit – duke thelluar njëkohësisht partneritetin tonë të qëndrueshëm me Kosovën” thuhet në njoftim të Ambasadës së SHBA-së.

Today, the U.S. Embassy community gathered at our 2025 Annual Awards Ceremony to recognize the exceptional contributions of our team. Their dedication and professionalism continue to strengthen U.S.-Kosovo relations and advance our mission: protect American interests and foster… pic.twitter.com/bHudZfTlRH

