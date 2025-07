“Amatorizëm, e njerëz të padijshëm”, Koci me kritika për Qeverinë në detyrë

Avokati Arianit Koci ka kritikuar Qeverinë në detyrë lidhur me tentimin për të nivelizuar çmimet e barnave.

Koci tha se Qeveria ka tentuar të nivelizojë çmimet e barnave, që sipas tij është në rregull, por jo me amatorizëm dhe me njerëz të padijshëm.

Ai tutje shton se në tregun e Kosovës është futur në treg ‘glukoza 5 për qind’ e kompanisë nga Serbia.

“Shteti është në gjendje shumë të keqe, shoqëria është në depresion total, aq shumë jemi të traumazituam me informata, me mosfunksionim të shtetit, nuk po dimë më as me protestu”

“Që 6 mujë ditë nuk kishim pasë glukozë, apo infuzion, prej të premtes është futur në treg glukoza 5 përqind e Hemofarmit të Serbisë. Tash këtu ka disa çështje që janë të çuditshme. krejt një Kosovë nuk mundet ujë me sheqer me prodhu, ku janë këta prodhuesit tanë. Unë sa di u kanë motoja “Duaje tënden”, ka pasë mundëis me marrë edhe të Shkupit e Greqisë”, tha Koci tek “DPT te Fidani” në KlanKosova.