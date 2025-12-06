Altin Krasniqi rikandidon për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit
Altin Krasniqi, djali i ish-kryeparlamentarit dhe ish-zëdhënësit të UÇK-së, Jakup Krasniqi, ka njoftuar se do të garojë sërish për deputet në Kuvendin e Kosovës në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Kjo është hera e dytë që Krasniqi kandidon për një mandat deputeti, pas zgjedhjes së tij të parë më 9 shkurt të këtij viti, transmeton lajmi.net.…
Në një postim në rrjetet sociale, ai ka theksuar se kandidimi i tij është vazhdimësi e rrugëtimit familjar për shërbim ndaj vendit, duke u zotuar të përfaqësojë qytetarët me ndershmëri, integritet dhe punë të palodhur.
“Kandidimi im është vazhdimësi e një rrugëtimi që ka filluar shumë kohë më parë, në një familje ku shërbimi ndaj vendit ka qenë gjithmonë mbi gjithçka. Me mbështetjen, unitetin dhe besimin tuaj, mund të ndërtojmë një të ardhme më të drejtë, më stabile dhe më të sigurt për gjeneratat që vijnë”, ka shkruar Krasniqi.
Zgjedhjet e përgjithshme të Kosovës do të mbahen më 28 dhjetor, dhe Altin Krasniqi synon të fitojë besimin e qytetarëve edhe për këtë mandat./lajmi.net/