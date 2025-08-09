Altin Krasniqi demanton propagandën e VV-së: Babai im nuk e ka votuar Gjykatën Speciale
Deputeti i PDK-së, Altin Krasniqi, ka reaguar ashpër ndaj asaj që e quan propagandë të militantëve të Lëvizjes Vetëvendosje, lidhur me përfshirjen e babait të tij, Jakup Krasniqi, në votimin për themelimin e Gjykatës Speciale.
Ai sqaron se videoja që qarkullon në rrjete sociale daton nga viti 2013 dhe lidhet me një marrëveshje krejt tjetër, jo me themelimin e kësaj gjykate, transmeton lajmi.net
“Babai im nuk e ka votuar Gjykatën Speciale, e cila është votuar në vitin 2015, kur ai nuk mbante asnjë funksion institucional,” shkruan Krasniqi në një postim, të cilit i ka bashkangjitur edhe një deklaratë të vjetër të Jakup Krasniqit, ku ai shprehet kundër themelimit të kësaj gjykate.
Deputeti Krasniqi thekson se kjo çështje nuk duhet të politizohet dhe kërkon që Gjykata Speciale të respektojë ligjet e Republikës së Kosovës dhe konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.
“Ne kërkojmë vetëm drejtësi, të bazuar në fakte dhe në standarde evropiane,” përfundon ai, duke mbrojtur pastërtinë e luftës së UÇK-së dhe përkushtimin e saj ndaj drejtësisë.
