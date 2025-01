Altin Dumani zbulon se në cilën fazë janë hetimet për Veliajn dhe inceneratorin e Tiranës Kreu i Prokurorisë së Posaçme, Altin Dumani, ka zhvilluar ditën e sotme një bashkëbisedim informal me gazetarët, mbi disa çështje me rëndësi për drejtësinë. I pyetur në lidhje me hetimin ndaj kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, nëse SPAK ka mjaftueshëm prova sa të regjistrojë emra personash nën hetim, Dumani tha se hetimi është në fazën…