Alternativa e Kusari-Lilës “divorcohet” nga VV në Pejë – Kandidon me Reshat Nurbojan në zgjedhjet lokale Alternativa e Mimoza Kusari-Lilës do të ketë kandidat të saj në komunën e Pejës. Mimoza Kusari-Lila me anë të një postimi ka bërë të ditur që Reshat Nurboja do të jetë kandidat i Alternativës në komunën e Pejës për zgjedhjet lokale, shkruan lajmi.net Postimi i plotë: E fillojmë kandidimin e kandidatëve për kryetar komune nga…