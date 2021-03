Alpaslan Ozturk reagon si i ‘çmendur’ pasi pranoi ftesë nga kombëtarja e Turqisë

Ozturk shihet në një video ku reagon në mënyrë të jashtëzakonshme për ftesën e pranuar nga kombëtarja e Turqisë, shkruan lajmi.net.

Ai kërcen nga gëzimi disa herë dhe feston teksa bisedon në telefon me zyrtaret e kombëtares.

“Nuk ka ndjenjë më të mirë sesa të përfaqësosh vendin tënd”, thënia e cila po merr formë çdo herë e më shumë.

Më poshtë shikoni edhe reagimin e tij:/Lajmi.net/

The moment that @Ozturk5Alpaslan heard he was getting called up for the 🇹🇷 national team… 🤩

🎥 @Goztepe pic.twitter.com/4pYiU8TRrt

— 433 (@433) March 30, 2021