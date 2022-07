Alonso, gjithnjë e më afër Barcelonës Marcos Alonso së shpejti do të jetë lojtari më i ri i Barcelonës. Tashmë është vetëm çështje kohësh që Alonso të kalojë te ekipi katalanas. Gazetari gjerman, Christian Falk, njofton se marrëveshja finale do të arrihet pas përfundimit të përgatitjeve parasezonale, transmeton lajmi.net. Spanjolli do të jetë lojtari i dytë që kalon nga ‘Stamford Bridge’…