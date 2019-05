Almeda Abazi sjell në jetë djalin, ajo dhe Tolgahan prindër për herë të parë

Ish-Miss Shqipëria, Almeda Abazi dhe bashkëshorti i saj, aktori turk, Tolgahan Sayisman, janë bërë prindër, shkruan lajmi.net.

Bëher e ditur se Almeda lindi në orën 05:12 në një spital privat në Stamboll.Siç raporton CNN turk, mjeku i Spitalit Acıbadem Altunizade, Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, citohet të ketë thënë se “djali i Tolgahan dhe Almeda Sayisman erdhi në jetë 3 kilogramë e 285 gramë, 50 cm i gjatë”.

Kujtojmë se djalit ia kanë vendosur emrin Effhan. Almeda dhe ‘Çënari’ dashurinë me martesë e kanë kurorëzuar më 14 shkurt të vitit 2017.

As ajo as Tolgahan nuk kanë bërë akoma ndonjë postim në rrjete sociale për të treguar emocionet apo edhe foto së bashku me vogëlushin./Lajmi.net/