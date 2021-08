Allegri shpjegon situatën e Ronaldos: Ishte vendimi im, i kam treguar që do jetë në stol

Juventus barazoi me Udinesen në ndeshjen e parë në Seria A.

Por, ajo që befasoi ishte se sulmuesi Cristiano Ronaldo e filloi nga stoli duke u inkuadruar në minutën e 60-të, transmeton lajmi.net.

Menjëherë kishte raportime se portugezi e do largimin, mirëpo trajneri Massimiliano Allegri ka bërë të ditur se ishte vendim teknik.

“Është mirë, bisedova me të për ndeshjen dhe kushtet, i thashë që do vijë nga stoli sepse do na duhet në pjesën e dytë, e bëri vetën të gatshëm dhe ia dolëm mirë. Ai gjithashtu shënoi gol”.

“Ka shumë ndeshje, duhet të menaxhojmë të gjithë. Është hera e parë me pesë zëvendësime, duhet të kuptojë nëse i kam menaxhuar mirë”, tha ai.

Ndërkohë, CR7 realizoi në minutat shtesë (90+5), por goli u anulua nga VAR-i për pozitë jashtë loje./Lajmi.net/