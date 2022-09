Allegri: Nuk mendoj se puna ime te Juventusi është në rrezik Massimiliano Allegri ka folur në lidhje me të ardhmen e tij, pas rezultateve të dobëta, të regjistruara në këtë fillimsezon me Juventusin. Katër barazime, dy humbje dhe dy fitore – ky është bilanci i trajnerit tash për tash me “Zonjën e Vjetër”. Humbja e djeshme duket se ringjalli zërat për një shkarkim të mundshëm të…