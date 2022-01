Allegri: Interi është skuadra më e mirë në ligë

Trajneri i Juventusit, Massimiliano Allegri zbulon se Leonardo Bonucci do të kthehet pas pushimit për shkak të një dëmtimi muskulor dhe lë të kuptohet se Arthur mund të mbetet në klub në janar.

Bardhezinjtë rikthehen në fushë nesër kundër Udineses. Ata humbën Superkupën e Italisë kundër Interit të mërkurën.

“Ndeshja e nesërme do të jetë shumë ndryshe nga ajo që luajtëm kundër Interit”, tha Allegri në një konferencë për shtyp.

“Do të na duhet durim, do të duhet të jemi të saktë teknikisht, duke u përpjekur të përmirësojmë rezultatet që kemi arritur deri më tani kundër klubeve të vogla të mesme.

“Interi është skuadra më e mirë në ligë, ata janë lider, ata po vazhdojnë atë që bënë sezonin e kaluar. Tani për tani, ata janë më të mirët, sezonin e ardhshëm do ta shohim.

“Lojërat e mëdha janë gjithmonë të ndryshme nga të tjerat”, vazhdoi trajneri.

“Ne duhet të bëjmë diçka ndryshe në ndeshjet kundër të ashtuquajturave klube më të vogla. Nuk ishim favorit ndaj Interit, dikush na kishte parashikuar edhe një humbje të madhe.

“Duhet të kishim bërë më mirë në momentin vendimtar të lojës, kështu që pasi kaluam në avantazh. Skuadra bëri mirë kundër një skuadre të madhe Interi, na vjen keq për humbjen, por kjo nuk e ndryshon gjykimin tim për ekipin.”

Allegri vazhdoi duke thënë se “do të ketë ndryshime nesër pasi luajtëm 120 minuta dy ditë më parë.

“Për fat të mirë, të gjithë ndihen mjaft mirë, përveç Danilo dhe [Leonardo] Bonucci, të cilët kishin një problem muskulor dhe do të kthehen pas pushimit.

“[Luca] Pellegrini ndihet mirë dhe mund të fillojë, Juan Cuadrado rikthehet pas një pezullimi. De Sciglio bëri një lojë të mirë kundër Interit, njëlloj si Alex Sandro. Është për të ardhur keq për atë gabim në mbrojtje, sepse ai kishte luajtur mirë në mbrojtje. Mund të ndodhë.

“Wojciech Szczesny do të startojë dhe kam dyshime për [Federico] Bernardeschi ose [Dejan] Kulusevski. Zëvendësimet do të jenë të rëndësishme. De Ligt dhe Rugani do të luajnë në qendërmbrojtës”, ka deklaruar Allegri. /Lajmi.net/