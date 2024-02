Aliu thirrje qytetarëve për kujdes në vozitje: Si shoferë mbajmë përgjegjësi për jetën tonë dhe të tjerëve Pas rastit të fundit të një aksidenti me makinë në autostradën “Ibrahim Rugova”, Ministri i Infrastrukturës, Liburn Aliu ka dalë me një apel drejtuar qytetarëve. “Ju bëj thirrje që të drejtoni me kujdes makinat dhe të respektoni rregullat e komunikacionit”, ka thënë ai përmes një postimi, shkruan lajmi.net. Më tutje ai theksoi përgjegjësinë që kanë…