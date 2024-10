Aliu publikon pamje me dron të rrugës Prishtinë – Podujevë: Progresi është i dukshëm Ministri i Infrastrukturës, Liburn Aliu, ka publikuar pamje me dron të magjistrales Prishtinë-Podujevë duke e cilësuar si progres punimet në këtë rrugë. Aliu në rrjetin social ‘’Facebook’’ ka publikuar pamje të kësaj rrugë ku ka thënë se ky projekt jo që lidh Podujevën me Prishtinën por edhe me gjithë mërgimtarët me shtëpitë e tyre. Aliu…