Aliu: Gjenerata që e çliroi Kosovën po përballet me padrejtësinë e radhës, por UÇK-ja është e shenjtë Ministri i Infrastrukturës, Liburn Aliu është deklaruar në lidhje me seancën gjyqësore të zhvilluar sot në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Aliu tha se brez pas brezi luftëtarët tanë janë përballur me padrejtësitë. Ai tha se qysh kur kemi qenë fëmijë, jemi rritur me ta, jemi angazhuar krah për krahë dhe kemi…