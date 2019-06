Alioskin e largojnë nga lokali vetëm pse foli shqip – Ylli i përfaqësueses maqedonase përjeton tmerrin

Urrejtja ndaj lojtarëve/individëve me prejardhje shqiptare/kosovare, po vazhdon në vendet fqinje të Kosovës.

Pas refuzimit të lojtarëve malazez për të luajtur kundër Kosovës, edhe maqedonasit kanë shfaqur dozën e tyre të racizmit.

Ylli i kombëtares së Maqedonisë Veriore, Ezgjan Alioski, i cili me prejardhje është shqiptar, ka përjetuar tmerrin në një restaurant të Maqedonisë.

Në një takim me familjen, në një restaurant në Maqedoni, lojtarit i është kërkuar që ta lirojë vendin, vetëm për arsyen pse kishte folur në shqip me familjaret, shkruan ‘Telegrafi’, përcjell lajmi.net.

Këtë situatë e ka komentuar edhe vet lojtari, i cili është shprehur i zhgënjyer me sjelljet e maqedonasve.

“Jam shumë e irrituar me atë që ndodhi në Prilep. Shikoni, unë jam duke luajtur për ekipin kombëtar të Maqedonisë, unë vij nga Anglia për të luajtur me gëzim për këtë përfaqësuese, ndërsa ja se çka përjetoj këtu”, ka thënë Alioski.

“Kur fola me të dashurit e mi në gjuhën amtare, edhe pse nuk e fsheh që jam shqiptar, një njeri erdhi dhe më tha të largohesha nga restoranti vetëm sepse e dëgjoi gjuhën që komunikoja me familjen time. Unë me të vërtetë nuk kam fjalë, nuk ja dua askujt këtë”, tha lojtari i zemëruar dhe i revoltuar.

Alioski mbrojti ngjyrat e Maqedonisë Veriore në dy ndeshjet e fundit, kundër Polonisë dhe Austrisë. /Lajmi.net/