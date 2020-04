Alicia Keys u kushton këngë heronjëve të Covid-19

Alicia Keys e ka publikuar këngën kushtuar mjekëve, shkruajnë mediat e huaja, transmeton lajmi.net.

Të gjithë po mundohen me mënyrat e tyre të japin kontributin në luftën e përbashkët botërore kundra armikut të padukshëm COVID-19. Edhe, Alicia Keys, pesëmbëdhjetë herë fituese e Grammy dhe ikonë globale e muzikës, do të bashkëpunojë me CNN për premierën botërore të këngës së saj më të re”God Job”, të enjten, 23 prill.

Ajo ia dedikon këtë këngët ë gjithë stafit mjeksor në botë, që është në vijën e parë të frontit të kësaj lufte të ashpër.

CNN gjithashtu do të përfshijë këngën si pjesë e një fushate të re ‘CNN Heroes’ që do të shpallet këtë javë, duke e bërë kolonë zanore.

‘CNN Heroes’ do të evidentojë njerëzit e zakonshëm që janë shfaqur si heronj gjatë krizës COVID-19./Lajmi.net/